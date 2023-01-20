«Пошли дела о диверсиях»: Чиков перечислил тенденции в уголовной практике Чиков: стало больше уголовных дел о госизменах, шпионаже и диверсиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Павел Чиков в Telegram-канале рассказал о восьми тенденциях в уголовной практике России, которые появились после начала специальной военной операции на Украине. Так, уголовные дела о поджогах военкоматов стали квалифицировать как терроризм, увеличилось число дел о шпионаже, дезертирстве и самовольном оставлении части.

Кроме того, суды ужесточили позицию по уголовным делам о военных фейках, «пошли первые дела о диверсиях», а за антивоенные высказывания уехавших россиян стали судить заочно. Ранее, утверждает Чиков, практика заочных судов не была распространена.

Также, сообщил адвокат, возбуждаются уголовные дела об участии в незаконных вооруженных формированиях за намерения участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Впервые дали ход делу о международном терроризме.

Впервые ФСБ стала расследовать дела по статье «Акт международного терроризма» (ст. 361 УК). Санкция ее предполагает до пожизненного лишения свободы. В основном такие дела возбуждаются против граждан Украины, задержанных российскими силовиками в Крыму и в зоне боевых действий, контролируемых российскими [силами], — написал Чиков.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Госдуме и СК до мая рассмотреть возможность введения в УК ответственности за дискриминацию живущих за границей россиян и соотечественников. NEWS.ru разбирался, на кого будет распространяться новая норма, если ее примут, и какой в ней смысл.