Чиков: Басманный суд отказался заочно взять под стражу Петра Верзилова

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Петр Верзилов

Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу основателя портала «Медиазона» Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков со ссылкой на слова адвоката Леонида Соловьева. Причины решения не сообщаются.

Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу Петра Верзилова! – написал Чиков.

Ранее сообщалось, что Верзилов объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

До этого против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения данного дела, по данным Telegram-канала SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче. Кроме того, в квартире матери Верзилова в Москве прошли обыски. Причины проведения оперативных мероприятий неизвестны.