Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу основателя портала «Медиазона» Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков со ссылкой на слова адвоката Леонида Соловьева. Причины решения не сообщаются.

Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу Петра Верзилова!написал Чиков.

Ранее сообщалось, что Верзилов объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

До этого против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения данного дела, по данным Telegram-канала SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче. Кроме того, в квартире матери Верзилова в Москве прошли обыски. Причины проведения оперативных мероприятий неизвестны.