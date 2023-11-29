Чичваркина оштрафовали на 30 000 рублей Бизнесмена Чичваркина оштрафовали на 30 000 рублей по иноагентской статье

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Евгений Чичваркин

Гагаринский районный суд признал бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему штраф в размере 30 000 рублей, сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Незадолго до этого в СМИ активно обсуждались публичные заявления Чичваркина о том, что «Путин победил и Запад, и оппозицию».

Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 29 ноября 2023 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, — сообщили в пресс-службе.

Также очередной протокол по аналогичной статье был составлен против политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд, в который и поступил протокол. Ей грозит штраф до 50 000 рублей. Этот штраф может стать третьим на счету политолога.

Ранее суд во второй раз отказался исключить публициста Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из реестра иностранных агентов. Представитель государственного органа юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, поскольку записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».