Чичерина дала советы по организации концертов в зоне боевых действий Чичерина: в зоне СВО концерты надо давать без анонсов и оперативно

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Юлия Чичерина

Российская певица Юлия Чичерина после смерти артистки в ДНР дала советы, как проводить концерты в зоне боевых действий. Так, по ее словам, нельзя сообщать о готовящемся мероприятии заранее, а также нужно избегать массовости на выступлениях.

Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами и ни в коем случае не в местах, для этого предназначенных, таких как ДК, театры и прочее. Нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем, — объяснила она.

Чичерина подчеркнула, что «враг видит все», пользуясь западной разведкой и безответственностью некоторых организаторов. При этом певица убеждена, что «твой осколок найдет тебя в любом случае». Она выразила соболезнования в связи с гибелью российской артистки и хореографа Полины Меньших.

Ранее стало известно о том, что Меньших погибла в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ. В оперативных службах заявили, что инцидент произошел 19 ноября при атаке на населенный пункт Кумачово в Старобешевском районе. По имеющимся данным, Полина Меньших приехала с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, в результате начавшегося обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».