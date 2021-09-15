Четырёх представителей КПРФ снимут с выборов в Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области может снять четырёх представителей КПРФ с выборов в региональное Заксобрание. Причиной этому может стать информация о наличии у кандидатов незадекларированных счетов в иностранных банках и акций зарубежных компаний. Об этом сообщил портал "Ленправда".
По информации источника, в числе предполагаемых нарушителей предвыборного законодательства
Ранее в Санкт-Петербурге появились граффити на тему «парада двойников» на предстоящих выборах. Оно представляет собой картину боя богатыря с трёхглавым Змеем Горынычем, в виде которого изобразили трёх кандидатов, баллотирующихся в одномандатном округе № 2 под именами Борисов Вишневских. В образе богатыря, противостоящего Горынычу, изображён глава петербургского комитета по соцполитике, член партии «Единая Россия» Александр Ржаненков. Он также баллотируется в законодательное собрание по тому же округу № 2.