Четырёх представителей КПРФ снимут с выборов в Ленобласти

Избирательная комиссия Ленинградской области может снять четырёх представителей КПРФ с выборов в региональное Заксобрание. Причиной этому может стать информация о наличии у кандидатов незадекларированных счетов в иностранных банках и акций зарубежных компаний. Об этом сообщил портал "Ленправда".

По информации источника, в числе предполагаемых нарушителей предвыборного законодательства значатся выдвинутые КПРФ тренер по плаванию Антон Болдовский, временно неработающий Дмитрий Нестер, руководитель представительства ООО «АУМУНД Фердертехник Гмбх» Степан Хлопенков и индивидуальный предприниматель Павел Полиховский. Сообщается, что один из кандидатов «забыл» задекларировать 3 млн рублей, а другой не сообщил об имеющихся у него акциях банка «JP Morgan Chase» на сумму более 14 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге появились граффити на тему «парада двойников» на предстоящих выборах. Оно представляет собой картину боя богатыря с трёхглавым Змеем Горынычем, в виде которого изобразили трёх кандидатов, баллотирующихся в одномандатном округе № 2 под именами Борисов Вишневских. В образе богатыря, противостоящего Горынычу, изображён глава петербургского комитета по соцполитике, член партии «Единая Россия» Александр Ржаненков. Он также баллотируется в законодательное собрание по тому же округу № 2.