Четыре тревоги в Белгороде, налет на Москву: как ВСУ атакуют Россию 10 мая

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Российская ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена с 20:30 до 21:40 мск. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении попытки ВСУ нанести удар по столице. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, который направлялся в сторону Москвы, в городском округе Подольск, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших, предварительно, нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Мариуполь отразил атаку ВСУ вечером 9 мая

Средства противовоздушной обороны сбили цель, выпущенную Вооруженными силами Украины по Мариуполю, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики. По информации журналистов, атака произошла вечером 9 мая. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Вечером ВСУ пытались атаковать Мариуполь, отработала система ПВО, цель сбили», — предупредил собеседник агентства.

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Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, местным жителям следует сохранять бдительность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — обратил внимание Старовойт.

Фото: МО Украины

Четыре подряд тревоги в Белгородской области

Российская противовоздушная оборона сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена с 20:30 до 21:40 мск.

«С 20:30 до 21:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 11:57 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о воздушной тревоге в Белгороде и Белгородском районе региона. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации РБК, 10 мая сигналы о ракетной опасности звучали четыре раза. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило в ведомственном Telegram-канале об уничтожении над Белгородской областью украинского БПЛА самолетного типа.

«Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации пресс-службы Минобороны РФ.

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