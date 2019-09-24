https://static.news.ru/photo/ba731b56-df54-11e9-976a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре новые многофункциональные спортивные площадки возведут на юге Москвы. Они будут обустроены в районах Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное.

Две спортивные площадки появятся на Варшавском шоссе, дом 158, корпус 2, и Каширском шоссе, дом 76, корпус 4. Специалисты уже приступили к работам и начали прокладывать инженерные коммуникации. На этих площадках оборудуют поля для мини-футбола, которые зимой можно будет трансформировать в ледовые площадки. Ещё две площадки появятся на Тамбовской улице, дом 10 и Ореховом бульваре, владение 24, корпус 2. На последней можно будет поиграть в волейбол, баскетбол и футбол. Кроме того, там планируется разместить четыре зоны для воркаута, передаёт «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.