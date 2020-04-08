Четыре ребёнка заразились коронавирусом в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/4e225bec-7978-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось в Подмосковье на 95 и достигло 549.

Выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом: 54 человека — от 18 до 45 лет, 26 человек — от 46 до 64 лет, 11 человек — от 65 до 84 лет. И ещё четыре ребёнка, — сообщили ТАСС в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Днём ранее в Московской области инфекцию выявили у 67 человек. Большая часть — это люди от 39 до 64 лет, 23 человека — в возрасте от 22 до 39 лет. Ещё 16 заразившихся — пожилые люди старше 65 лет.

По последним данным, в мире более 1,43 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксирован 61 летальный исход, выздоровели 505 человек.