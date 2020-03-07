В России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заболевших находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.
У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.
Все инфицированные в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Как ранее писал NEWS.ru, 6 марта в России были зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Всего в мире зафиксировано более 102 тысяч заболевших, умерли 3,4 тысячи человек. Выздороветь смогли 57 тысяч пациентов.
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