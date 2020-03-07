https://static.news.ru/photo/e369b9cc-606c-11ea-8937-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Трое заболевших находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.

Все инфицированные в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал NEWS.ru, 6 марта в России были зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

Всего в мире зафиксировано более 102 тысяч заболевших, умерли 3,4 тысячи человек. Выздороветь смогли 57 тысяч пациентов.