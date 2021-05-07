Четыре новые специальности появятся в российских вузах

https://static.news.ru/photo/c9f5c698-af8f-11eb-9a23-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Четыре новых специальности и два направления бакалавриата появятся в российских вузах. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 8 мая этого года, пишет «Парламентская газета».

Новые направления подготовки студентов эксперты называют ответом на острые вызовы современности и потребности рынка труда. Это художник по гриму, артист-вокалист, продюсер дистрибьюции, биолог-исследователь. Также в рамках бакалавриата появятся направления инженерно-экономического обеспечения технологий и бизнес-процессов водного транспорта, а также обеспечение законности и порядка.

Будущие медики смогут пройти в ординатуре подготовку по профилю «врач физической и реабилитационной медицины».

На сегодня в стране активно развиваются мультимодальные перевозки и логистика. Это означает, что люди всё чаще заказывают товары через маркетплейсы, а не берут то, что привезено в ближайший магазин. И у водного транспорта есть здесь своё преимущество: незначительный расход топлива, что обеспечивает низкую стоимость перевозки.

Для дальнейшего развития отрасли требуются специалисты, разбирающиеся в инженерии, экономике, бизнес-процессах. Что касается врачей физической и реабилитационной медицины, это прямой ответ на коронавирус.

Новые направления появятся в IT-сфере: например, цифровой куратор. В педагогике также возникнут новые направления, так как труд учителя серьёзно усложнился.

Как сообщалось ранее, граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты.