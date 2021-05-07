Четыре новые специальности появятся в российских вузах

Четыре новых специальности и два направления бакалавриата появятся в российских вузах. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 8 мая этого года, пишет «Парламентская газета».
Новые направления подготовки студентов эксперты
Будущие медики смогут пройти в ординатуре подготовку по профилю «врач физической и реабилитационной медицины».
На сегодня в стране активно развиваются мультимодальные перевозки и логистика. Это означает, что люди всё чаще заказывают товары через маркетплейсы, а не берут то, что привезено в ближайший магазин. И у водного транспорта есть здесь своё преимущество: незначительный расход топлива, что обеспечивает низкую стоимость перевозки.
Для дальнейшего развития отрасли требуются специалисты, разбирающиеся в инженерии, экономике, бизнес-процессах. Что касается врачей физической и реабилитационной медицины, это прямой ответ на коронавирус.
Новые направления появятся в IT-сфере: например, цифровой куратор. В педагогике также возникнут новые направления, так как труд учителя серьёзно усложнился.
Как сообщалось ранее, граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать преподаватели, учёные и медицинские специалисты.