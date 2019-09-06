5 сентября Тверской суд приговорил активиста Константина Котова к четырём годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний и митингов».

Эта статья УК довольно новая, введена лишь в 2014 году. Санкция по ней может быть разной — от штрафа в 600 тысяч рублей и обязательных работ до реального лишения свободы на срок до пяти лет. Преступлением по 212.1 считается неоднократное нарушение статьи 20.2 КоАП. Чтобы попасть под её действие, нужно больше двух раз за полгода поучаствовать в несогласованном митинге или шествии.

Уголовному преследованию Котов подвергся за участие в более чем двух несогласованных акциях за полгода. Речь идёт об акциях 2 марта 2019 года в поддержку Азата Мифтахова, 13 мая 2019 года в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» и 12 июня 2019 года в поддержку Ивана Голунова. На Котова были составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП. 10 августа 2019 года после согласованного митинга на проспекте Сахарова его снова задержали.

Расследование дела закончилось в рекордные сроки. 13 августа 2019 года Следственный комитет возбудил дело, а уже 15 августа завершилось расследование. До 20 августа защите предоставили время ознакомиться с материалами дела. 3 сентября состоялось первое заседание по существу, а 5-го — был вынесен приговор.

Статью 212.1 называют «дадинской» — по фамилии первого и единственного ранее осуждённого по ней Ильдара Дадина. В декабре 2015 года его также приговорили за участие в более чем двух несогласованных акциях к трём годам. Спустя год мужчина сообщил о пытках в карельской колонии, где отбывал наказание. Эта информация вызвала широкий резонанс, после чего в феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор Дадину. Константин Котов стал вторым осуждённым по этой статье.

За административный проступок уголовное наказание?

Член СПЧ Илья Шаблинский считает, что смысл статьи в психологическом воздействии на общество.

Понимаете, если вы совершили административный проступок, то должны нести административную ответственность. Например, мне за три или четыре года пришло около семи-восьми штрафов за нарушение ПДД, то есть составлено несколько административных протоколов. Представьте, это всё равно, что за несколько штрафов от ГИБДД сесть в тюрьму. Член СПЧ Илья Шаблинский

Эксперт уверен, что административной статье 20.2 придаётся политический смысл, ведь ни одно другое административное правонарушение, пусть даже совершённое многократно, не наказывается в итоге лишением свободы.

Конституционный суд разъясняет

В феврале 2017 года Ильдар Дадин подал жалобу в Конституционный суд с требованием признать статью 212.1 противоречащей конституции. Рассмотрев жалобу, КС вынес постановление. Согласно ему, суд отказался признавать статью 212.1 неконституционной. При этом дал разъяснения нижестоящим судам, что назначать реальное лишение свободы по этой статье можно только в случае, если обвиняемый причинил вред людям, окружающей среде и общественному порядку. Также в постановлении говорится, что само по себе неоднократное привлечение к административной ответственности «не предопределяет выводы о виновности лица».

Адвокаты Котова Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз в ходе процесса не раз ссылались на это постановление, однако наказание всё равно было назначено реальным.

Адвокат Гароз говорит, что в постановлении КС всё обозначено достаточно чётко: чтобы начать уголовное преследование в рамках статьи 212.1, нужно, чтобы человек либо совершил насилие, либо представлял реальную угрозу окружающим.

Прокурор во время процесса прямо сказал, что Котова обвиняют не в насилии, а в участии. На постановление закрыли глаза, — рассказывает он.

В свою очередь правозащитник Шаблинский полагает, что, несмотря на разъяснения, позиция КС оставляет пространство для разных интерпретаций.

Андрей Васильев/ТАСС

Список 35

Гароз со ссылкой на силовые ведомства сказал News.ru, что сейчас следователи нарабатывают практику по этой статье, а вскоре начнут давать ход новым делам.

Кроме того, адвокат рассказал, что существует некий «список 35», который ведут полицейские. Там собираются сведения о нарушителях статьи 20.2 КоАП.

Я бы не сказал, что этот список — повод для возбуждения дела. Однако, получая оттуда информацию, дело возбудить можно, — считает он.

Гароз рекомендует участникам несогласованных митингов быть осторожнее: если у человека уже есть два административных протокола за последние полгода по статье 20.2, то в третий раз на несогласованное мероприятие выходить не стоит.

Адвокат добавил, что защита планирует не ограничиваться апелляцией в Мосгорсуд, а если понадобится, пройти все следующие стадии обжалования и, кроме того, намерена подать жалобу в ЕСПЧ.