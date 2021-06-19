Четыре человека пострадали при пожаре в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/575346a2-d126-11eb-9abc-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Во время пожара на складе в центре столицы пострадал один человек из числа его сотрудников. Кроме того, травмы получили трое пожарных, рассказал заместитель мэра города Пётр Бирюков, передаёт ТАСС.

Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма, — отметил он.

По его словам, здания и коммуникации из-за пожара не пострадали, а жилые дома находятся в отдалении. По предварительным данным, в сооружении находилось 15 тонн взрывчатых веществ.

Чиновник сообщил, что противопожарную безопасность на складе проверяли в 2019 году, тогда собственники устранили все найденные нарушения. Индивидуальный предприниматель, работающий на складе, занимается оптовой продажей пиротехники.

Пожару на складе пиротехники в Лужниках был присвоен третий уровень сложности. Сотрудники Главного управления МЧС России по Москве запросили дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.

Столичная госавтоинспекция, в свою очередь, направила на место происшествия экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке ввели временное ограничение движения транспорта на двух полосах из трёх в каждом направлении.

В настоящий момент возгорание локализовано на площади в 500 кв. м.