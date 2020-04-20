Четвёртый пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ставропольском крае зафиксировали ещё одну смерть от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов в регионе достигло четырёх, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Начавшаяся неделя приносит новые вести о коронавирусе в нашем крае. К сожалению, они печальные. Скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Врачи сделали всё возможное, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что диагноз за минувшие сутки подтвердился ещё у 12 человек. Всего в регионе 244 инфицированных.

В тяжёлом состоянии находятся 8 пациентов, 37 — в средней степени тяжести. Среди заболевших 26 — это дети, — пояснил Владимиров.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о принимаемых в России мерах противодействия коронавирусу. По его словам, самоизоляция граждан оказалась эффективным средством, благодаря ей коронавирус в Москве распространяется «гладко».