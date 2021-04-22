Четверых участников незаконной акции арестовали в Петербурге

https://static.news.ru/photo/d4876eec-a36c-11eb-be80-96000091f725_660.jpg Фото: Развилка/vk.com

В Санкт-Петербурге началось рассмотрение административных дел в отношении участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Постановления об административном аресте вынесены Невским районным судом в отношении четверых участников митинга, сообщает «Фонтанка».

Один из них получил 10 суток, двое — по 12 и ещё один — 15 суток. Всем им вменялась статья 20.2.2 КоАП РФ (одновременное массовое пребывание граждан в общественных местах, повлёкшее нарушение общественного порядка).

Один из арестованных — Артур Рахманкулов — утверждает, что не участвовал в несогласованной акции. По его словам, он случайно оказался в толпе протестующих, когда шёл по своим делам.

Рассмотрение материалов в отношении ещё 11 задержанных началось также в Приморском районном суде Петербурга, отмечает издание.

Акция в поддержку Навального прошла в различных городах России 21 апреля. В Санкт-Петербурге, по различным данным, в ней приняли участие от четырёх с половиной до восьми тысяч человек. По сведениям «ОВД-Инфо», полиция задержала свыше 800 человек.

Как сообщалось ранее, в Москве, по подсчётам полиции, участвовали в акции около четырёх тысяч человек. «Открытые медиа» назвали гораздо большую цифру — 25 тысяч. Организаторы же митинга обещали вывести на улицы до полумиллиона человек.