Четверть россиян задумалась о покупке подержанных товаров на фоне инфляции

Около 26% россиян впервые задумалась о покупке подержанных товаров на фоне инфляции. Ещё 42% жителей страны высказались о том, что уже приобретали бывшие в употреблении вещи, передаёт Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

У 32% нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить, — показало исследование.

Большинство респондентов считает, что рынок подержанных товаров в России будет набирать популярность, об этом заявили 75% опрошенных. Противоположную точку зрения имеют лишь 5% россиян, 21% уверены в том, что сфера не претерпит изменений.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса. Падение инфляции до 8% прогнозируется к 2023 году, вернуться к плановому значению в 4% экономика страны сможет не раньше 2024 года.