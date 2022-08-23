Четверть россиян назвали западную демократию губительной для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины россиян (59%) не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. Треть считает, что они не подходят России, а 26% называют их разрушительными для нашей страны, сообщает Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что отношение россиян к западной демократии и культуре зависит от ряда критериев, в числе которых возраст, урбанизированность, образование и медиапотребление. Так, мнение, что Запад может дать России много позитивного, преобладает среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет (55–50%), в группе после 35 лет противоположное мнение усиливается, а максимума оно достигает среди опрошенных старше 60 лет.

Жители сел и городов с населением до 100 тысяч человек более негативно относятся к западной цивилизации (64–65%), тогда как в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионерах респонденты часто высказывались в пользу Запада.

Против западной культуры и демократии в большей степени настроены активные телезрители (78%). В то же время 44% среди активных пользователей интернета, напротив, настроены положительно. Что касается образования, среди опрошенных с неполным средним образованием лояльность к Западу высказали только 17%, при этом среди лиц с высшим образованием данный показатель составил 40%.

Ранее сообщалось, что у россиян изменилось отношение к ЛГБТ-пропаганде. По данным ВЦИОМа, 51% россиян считают, что сексуальная ориентация дана человеку от природы, и только 15% уверены в обратном. В 2012 году социологи получили противоположный результат. Кроме того, 56% участников опроса 2022 года выразили мнение, что внешние усилия не могут изменить сексуальную ориентацию человека.