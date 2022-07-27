Четверть россиян хочет вернуться к масочному режиму SuperJob: 23% россиян выступили за возвращение масочного режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 23% россиян хотели бы вернуть масочный режим, передает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех регионов России.

Согласно опросу, масочный режим в основном поддерживают женщины и россияне моложе 34 лет. Противниками этой позиции выступает почти половина респондентов — 48%.

Около 30% вакцинировавшихся также высказались за возвращение масочного режима — такие ответы предоставили жители страны, прививавшиеся от COVID-19 шесть и менее месяцев назад. Меньше всего готовы вернуться к СИЗ противники вакцинации — 14%.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что к концу лета вновь могут начать работу пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Он связал это с распространением в России новой волны коронавируса.

По состоянию на 26 июля, в России за сутки было выявлено 6183 заражённых, 1662 были госпитализированы. Выздоровели за сутки 5422 человека.