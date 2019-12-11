https://static.news.ru/photo/3d389702-1c7f-11ea-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: xusenru /pixabay.com

Четверть жителей России боятся, что их скоро уволят. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

Четверть россиян (26%) считают, что их вскоре могут уволить. На вопрос о том, существует ли для Вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем, — привело данные исследования издание.

Однако 33% опрошенных уверены, что увольнение им не грозит, ещё 30% респондентом сообщили, что скорее всего увольнение не планируется.

Больше всего опасаются потерять работу специалисты банковской и инвестиционной отраслей, а также сферы безопасности. Самыми защищёнными от потери работы себя чувствуют специалисты сферы образования и науки, обслуживающий и рабочий персонал, а также сотрудники НКО, областей добычи сырья и консультирования, отмечает издание.

Минтруд прогнозирует сокращение только 1% сотрудников в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что идея об увольнении чиновников за оскорбления граждан понравилась президенту России Владимиру Путину.