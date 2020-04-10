Четверть работодателей сообщили о сотрудниках старше 65 лет

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Столичные власти приостановят в Москве с 13 по 19 апреля всё строительство. Исключение составят объекты медицинского назначения и работы с непрерывным циклом.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе, пишет ТАСС. В городе также временно запретят каршеринг. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более...