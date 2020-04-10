Общество

Четверть работодателей сообщили о сотрудниках старше 65 лет

20:19, 10 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим провёл круглый стол «Сфера труда и социальная защита в поствирусный период: поиск новых места и роли». По его словам, только 25% работодателей подали сведения о сотрудниках старше 65 лет.

По его словам, в настоящий момент в стране появляется часть социально ответственных предпринимателей, которые очень серьёзно относятся к защите прав граждан, передаёт ТАСС.

Вторая развилка, которая для нас интересна, — как нужно будет понуждать таких работодателей, потому что, с одной стороны, президент говорит — мы дадим вам льготы, но с другой стороны, он говорит, что мы дадим тем, кто не сокращает рабочие места, кто платит зарплаты. И вот это интересная развилка, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) испытывают 84% российских компаний.

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