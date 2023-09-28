Четвероклассник «заминировал» школу в Каспийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетий школьник в Каспийске позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из классов, сообщает Telegram-канал SHOT. Местоположение мальчика оперативно вычислили. С ним и родителями провели воспитательную беседу.

Звонок из дома ребенок сделал в тот момент, когда мать отвлеклась. В школу прибыли правоохранители и ничего взрывоопасного не обнаружили.

Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Ранее в Московском планетарии объявили эвакуацию. Людям по громкой связи сообщили о существовании террористической угрозы и попросили покинуть здание. Посетителей и сотрудников торгового центра «Мегаполис» вывели на улицу из-за «не учебной тревоги».

24 сентября в парке «Зарядье» в центре Москвы проводили эвакуацию посетителей. В августе сообщения о ложном минировании поступали в Омске, Сургуте, Тюмени, Санкт-Петербурге. Правоохранителям удалось выяснить, что один из звонков о заложенной бомбе был сделан с территории Канады. Также в Петербурге «минировали» крейсер «Аврора».