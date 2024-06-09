Четверо ясновидящих прошли в финал «Битвы экстрасенсов» Последний колдун деревни Реброво стал финалистом «Битвы экстрасенсов»

Фото: Социальные сети

Александр Саков

Последний колдун деревни Реброво Южского района Ивановской области Александр Саков стал одним из финалистов 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Вместе с ним на заветную «синюю руку» претендуют Елизавета Петрова, Артем Краснов и Максим Левин, сообщили организаторы шоу на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Во время дуэльного испытания Сакову и Левину предстояло понять, кто запечатлен на фотографиях, не смотря на них. Как оказалось, на одном снимке был сам Александр Саков, на втором — скончавшийся французский модельер Ив Сен-Лоран. А вот третий снимок сгенерировал искусственный интеллект. Он совместил в одном изображении Сакова и Ив Сен-Лорана. Теперь экстрасенсы покажут свои силы в заключительном испытании, по результатам которого пройдет финальное голосование.

Ранее мужчина представился помощником победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса и обманул 55-летнюю жительницу Москвы. Он убедил женщину, что ей угрожает серьезная опасность из-за проклятия, наложенного на ее род по материнской линии. Сначала он потребовал за помощь 20 тысяч рублей, затем 84 тысячи рублей. А вот за магический щит от проклятий мужчина запросил уже 178 тысяч рублей.