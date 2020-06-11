Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года

https://static.news.ru/photo/92131256-ac04-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что сегодняшний день стал самым жарким днем в столице с июня прошлого года.

Последний раз такая 30-градусная температура в Москве наблюдалась 22 июня прошлого года, — объяснила синоптик.

По её словам, столбики термометров в начале следующей недели будут на уровне плюс 21, а к выходным температура повысится до плюс 28. Сильной жары и влажности не будет, сообщает РИА Новости.

В ближайшие дни жителей России ожидает аномальная жара. Высокая температура накрыла многие регионы страны, на южных рубежах она и вовсе может достигнуть 42 градусов. Обновление температурных рекордов синоптики предвещают и Москве, где уровень тепла выше нормы на 7-8 градусов. Однако такая погода сулит не только хорошее настроение после пережитого режима самоизоляции, но и риски для здоровья. NEWS.ru выяснял, кому стоит внимательнее относиться к своему состоянию в этот период.