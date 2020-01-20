Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 23 января в Москве может стать самым холодным днём с начала зимы.
В ночь столбик термометра опустится до минус 3 — минус 5 градусов, днём ожидается от минус 1 до минус 3. В ночь на пятницу ещё прохладнее — от минус 3 минус до минус 8 градусов, небольшой снег, — цитирует Цыганкова «Вечерняя Москва».
Однако, по словам синоптика, в выходные вновь ожидается потепление. В воскресенье температура поднимется до плюс 6 градусов.
Как ранее сообщал NEWS.ru, днём 20 января столбик термометра в столице поднимется до 4 градусов, но уже ночью похолодает до минус 5. Днём 21 января вновь потеплеет до 2 градусов, но ветер усилится до 12 метров в секунду. 22 января синоптик пообещал пасмурную погоду, а 23 января — метель.
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