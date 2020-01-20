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Российская актриса Наталья Бочкарёва, проходящая в качестве обвиняемой по делу о хранении наркотиков, искупила свою вину, переведя финансовые средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Данное заявление 20 января во время заседания Преображенского районного суда в Москве сделал дознаватель.

Бочкарёва загладила вину путём неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Организация занимается помощью детям, — сообщил он. В зале суда было озвучено, что в крови у артистки...