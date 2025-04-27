Все гениальное просто. И маринад для шашлыка на минералке служит тому подтверждением. Используйте самые доступные ингредиенты, и сочное нежное мясо вам гарантировано!

Ингредиенты

На 1 кг свинины потребуются:

  • 700 мл газированной минеральной воды;
  • репчатый лук — 3 шт.;
  • соль, сухие специи — на свой вкус.

Способ приготовления

  1. Мясо промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
  2. Луковицы нашинкуйте полукольцами и помните руками, чтобы они пустили сок.
  3. Выложите лук с мясом в глубокую емкость, хорошо перемешайте.
  4. Залейте мясо минералкой, добавьте соль и любимые сухие специи, хорошенько перемешайте снова.
  5. Оставьте мясо мариноваться в течение 1–3 часов, затем нанижите на шампуры и отправьте на мангал.

Готово! Наслаждайтесь вкуснейшим мясом на свежем воздухе.

Ранее мы поделились рецептом маринада для шашлыка на пиве.

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