Все гениальное просто. И маринад для шашлыка на минералке служит тому подтверждением. Используйте самые доступные ингредиенты, и сочное нежное мясо вам гарантировано!
Ингредиенты
На 1 кг свинины потребуются:
- 700 мл газированной минеральной воды;
- репчатый лук — 3 шт.;
- соль, сухие специи — на свой вкус.
Способ приготовления
- Мясо промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
- Луковицы нашинкуйте полукольцами и помните руками, чтобы они пустили сок.
- Выложите лук с мясом в глубокую емкость, хорошо перемешайте.
- Залейте мясо минералкой, добавьте соль и любимые сухие специи, хорошенько перемешайте снова.
- Оставьте мясо мариноваться в течение 1–3 часов, затем нанижите на шампуры и отправьте на мангал.
Готово! Наслаждайтесь вкуснейшим мясом на свежем воздухе.
Ранее мы поделились рецептом маринада для шашлыка на пиве.
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