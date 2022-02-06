Честные люди на нарах: глава «Права на оружие» об отмене рамок самообороны

Честные люди на нарах: глава «Права на оружие» об отмене рамок самообороныГлава «Права на оружие» заявил, что пределы самообороны отправили «честных людей на нары»
Инициатива предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, не имеет отношения к оружию, заявил NEWS.ru председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Таким образом он прокомментировал соответствующую
Данная инициатива никакого отношения к оружию не имеет. Она говорит только об одном: если вы находитесь на своей территории и ваши званые и незваные гости пришли с дурными намерениями — то вы можете сопротивляться любыми методами, не озираясь на рамки, которые очень многих честных людей отправили на нары. Так называемые пределы необходимой самообороны, вот и всё. Мой дом — моя крепость, — сказал он.
Накануне стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.
До этого житель города Кяхта Республики Бурятия получил два года колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что взорвал гранату в своей квартире. Суд квалифицировал его действия как незаконное приобретение, хранение взрывного устройства и угрозу убийством.
Ранее юрист, судебный представитель Василий Воробьёв назвал маловероятным одобрение депутатами законопроекта, отменяющего пределы допустимой самообороны при защите собственной жизни, здоровья родных и имущества. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в России до сих пор нет единого мнения по поводу разрешённых рамок самозащиты.