https://static.news.ru/photo/726f7806-c8c3-11e9-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму поделят на семь частей, чтобы исключить возможность фальсификации, заявил глава электронного штаба Илья Массух.

Голоса подсчитают «хранители ключей» — они соединят части шифра после закрытия избирательных участков и приступят к работе, пишет РИА Новости .

Если хоть один ключ пропадёт, никто никогда не узнает итоги голосования. Это делается, чтобы исключить фальсификации, — объяснил Массух.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, во время которых впервые в РФ проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что закрытые социологические исследования, проведённые для Кремля, показали, что рейтинг врио глав регионов перед выборами в сентябре 2019 года даёт им возможность одержать победу в первом туре. Но в нескольких субъектах могут возникнуть проблемы, способные повлиять на результат.