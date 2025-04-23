Этот рецепт бездрожжевой лепешки с ароматной сырно-чесночной намазкой никого не оставит равнодушным! Хрустящая основа и нежная начинка с пикантными нотками придутся по вкусу и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • 250 г муки;
  • 150 мл кефира;
  • 1 ч. л. соды;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 2 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

  1. Тесто: смешайте муку, кефир, соду и соль. Замесите мягкое тесто, дайте постоять 5 минут.
  2. Намазка: натрите сыр, смешайте с майонезом и давленым чесноком.
  3. Формовка: раскатайте небольшие лепешки, выложите их на противень, сверху намажьте их сырно-чесночной смесью.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15 минут.

Подавайте эту ароматную вкуснятину горячей — оторваться невозможно!

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