Чешский журналист рассказал, чьего недовольства боится Владимир Путин

В России существует социальная группа, недовольства которой боится президент РФ Владимир Путин. Против политической оппозиции эффективно работают органы правопорядка и силы пропаганды, однако куда больше российский лидер боится недовольства пенсионеров. Об этом сообщается на сайте чешского издания Info.
Автор материала Карел Свобода
Таким образом, пенсионеры в России представляют собой значительную силу, которую опасается даже сам Кремль, — пишет издание.
В нём отмечается, что вместе с тем пенсионеры в России готовы мириться с не очень сытой жизнью, оправдывая это общей стабильностью ситуации в стране. Поэтому наряду с бюджетниками и сотрудниками силовых структур они являются опорой власти, которая, в свою очередь, также понимает необходимость стабильного положения дел.
Ранее в ходе опроса каждый четвёртый пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты. Полностью довольны размером пенсии 8%, а 4% россиян даже откладывают деньги на путешествия. Тем временем правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.