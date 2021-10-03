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Чешский журналист рассказал, чьего недовольства боится Владимир Путин

15:30, 04 октября 2021
Чешский журналист рассказал, чьего недовольства боится Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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В России существует социальная группа, недовольства которой боится президент РФ Владимир Путин. Против политической оппозиции эффективно работают органы правопорядка и силы пропаганды, однако куда больше российский лидер боится недовольства пенсионеров. Об этом сообщается на сайте чешского издания Info.

Автор материала Карел Свобода отмечает, что не может себе представить применения жёсткой силы против пенсионеров, если они решат выйти на массовое мероприятие. Он напоминает, что пенсионеры уже высказывали своё недовольство в 2005 году, когда проводилась замена льгот выплатой прибавок к пенсии, а также в 2018 году, когда стало известно о повышении пенсионного возраста. Хотя перед недавними выборами в Государственную думу пенсионерам единоразово выплатили по 10 тысяч рублей, а к 2024 году средняя пенсия должна вырасти до 20 469 рублей, покрыть их потребности эта сумма не сможет из-за продолжающегося роста цен. Поэтому повод для недовольства у пенсионеров по-прежнему есть.

Таким образом, пенсионеры в России представляют собой значительную силу, которую опасается даже сам Кремль, — пишет издание.

В нём отмечается, что вместе с тем пенсионеры в России готовы мириться с не очень сытой жизнью, оправдывая это общей стабильностью ситуации в стране. Поэтому наряду с бюджетниками и сотрудниками силовых структур они являются опорой власти, которая, в свою очередь, также понимает необходимость стабильного положения дел.

Ранее в ходе опроса каждый четвёртый пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты. Полностью довольны размером пенсии 8%, а 4% россиян даже откладывают деньги на путешествия. Тем временем правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

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