Чешский журналист рассказал, чьего недовольства боится Владимир Путин

В России существует социальная группа, недовольства которой боится президент РФ Владимир Путин. Против политической оппозиции эффективно работают органы правопорядка и силы пропаганды, однако куда больше российский лидер боится недовольства пенсионеров. Об этом сообщается на сайте чешского издания Info.

Автор материала Карел Свобода отмечает , что не может себе представить применения жёсткой силы против пенсионеров, если они решат выйти на массовое мероприятие. Он напоминает, что пенсионеры уже высказывали своё недовольство в 2005 году, когда проводилась замена льгот выплатой прибавок к пенсии, а также в 2018 году, когда стало известно о повышении пенсионного возраста. Хотя перед недавними выборами в Государственную думу пенсионерам единоразово выплатили по 10 тысяч рублей, а к 2024 году средняя пенсия должна вырасти до 20 469 рублей, покрыть их потребности эта сумма не сможет из-за продолжающегося роста цен. Поэтому повод для недовольства у пенсионеров по-прежнему есть.

Таким образом, пенсионеры в России представляют собой значительную силу, которую опасается даже сам Кремль, — пишет издание.

В нём отмечается, что вместе с тем пенсионеры в России готовы мириться с не очень сытой жизнью, оправдывая это общей стабильностью ситуации в стране. Поэтому наряду с бюджетниками и сотрудниками силовых структур они являются опорой власти, которая, в свою очередь, также понимает необходимость стабильного положения дел.

Ранее в ходе опроса каждый четвёртый пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты. Полностью довольны размером пенсии 8%, а 4% россиян даже откладывают деньги на путешествия. Тем временем правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.