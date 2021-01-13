Чернышенко: в новогодние праздники 10 млн россиян путешествовали по стране

https://static.news.ru/photo/2d2af42c-562b-11eb-9780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что почти 10 млн россиян в новогодние и рождественские праздники предпочли отправиться в путешествие по родной стране. По его словам, большинство соотечественников отдали предпочтение активному отдыху на природе.

Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года, — пояснил Чернышенко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что доля российских туристов, выбравших на праздники горнолыжные курорты, в 2021 году составила 23% против 8% годом ранее. Это связано в том числе и с улучшением инфраструктуры курортов, отметил Чернышенко.

За время праздников горнолыжные курорты Северного Кавказа «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» посетило на 26% больше туристов, чем годом ранее. На курорте «Архыз» при этом установили рекорд по количеству единовременно катающихся — 8082 человека.

Чернышенко также указал, что кроме традиционно популярных горных кластеров Красной Поляны и Северного Кавказа, а также черноморского побережья россияне выбирали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина. Многие отправлялись на познавательные маршруты в Татарстан и Калининградскую область, подчеркнул чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Абхазии ужесточили ограничительные меры на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом. Он зафиксирован после наплыва российских туристов в период длинных новогодних выходных. До 10 февраля в стране введён запрет на проведение массовых мероприятий, работу учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун.