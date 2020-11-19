Чернышенко поручил обеспечить врачей и пациентов такси и связью

https://static.news.ru/photo/e3d3f920-2a5d-11eb-b03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития проработать возможность централизованного финансирования единой службы такси для помощи врачам и пациентам. Это необходимо для оперативного передвижения врачей, а также для обеспечения доставки лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам. В период пандемии коронавируса на фоне нехватки у медучреждений спецтранспорта такая мера крайне важна.

Ведомству также предстоит в ежедневном формате проводить мониторинг нагрузки на линии связи в регионах. Помимо этого, там необходимо будет обеспечить создание колл-центров с использованием чат-бота, передаёт ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

При этом Минцифры поручено аккумулировать информацию о потребности дополнительных мер по устранению проблем, связанных с обращениями граждан к медикам.

Эти вопросы стали особо актуальными на фоне пандемии коронавируса. Днём ранее они были озвучены на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о нехватке автомобилей скорой помощи в ряде регионов. Дополнительно требуется, по его словам, порядка 2,7 тысячи машин. Он предложил решать проблему при помощи такси. В ответ на это Владимир Путин заявил, что выполнять такие перевозки необходимо «по какому-то устойчивому, понятному тарифу», чтобы не было желающих нажиться на ситуации.

Кроме того, глава государства поручил решить вопросы связи с поликлиниками, чтобы граждане могли спокойно дозвониться до лечебных учреждений.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль рассказал о последствиях таких проблем. По его словам, во время пандемии коронавируса нагрузка на медиков многократно возросла, однако не во всех регионах власти смогли качественно организовать помощь пациентам. Поэтому бывают случаи, когда люди ждут врачей по несколько дней.