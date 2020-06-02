Чернышенко: к смягчению ограничений готовы 35 субъектов РФ

https://static.news.ru/photo/1d5e027e-a4be-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, готовы уже 35 российских регионов.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

Как отметил политик, в настоящее время уже семь субъектов переходят на второй этап.

По данным Роспотребнадзора, на первом этапе при снятии ограничений возобновляется работа предприятий, сферы услуг, а также торговля непродовольственными товарами в магазинах с площадью до 400 кв. м с отдельным уличным входом.

Также гражданам будет разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования. Запрет на посещение мест с массовым пребыванием людей сохраняется, в том числе детских площадок.

Ранее Чернышенко сообщал, что российское правительство начнёт снимать ограничения с внутреннего туризма. В частности, учреждения, у которых есть лицензия на проведение санитарно-курортного лечения, смогут принимать отдыхающих с начала лета 2020 года, писал NEWS.ru.