Чернышенко: к смягчению ограничений готовы 35 субъектов РФ

К первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, готовы уже 35 российских регионов.
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко,
Как отметил политик, в настоящее время уже семь субъектов переходят на второй этап.
По данным Роспотребнадзора, на первом этапе при снятии ограничений возобновляется работа предприятий, сферы услуг, а также торговля непродовольственными товарами в магазинах с площадью до 400 кв. м с отдельным уличным входом.
Также гражданам будет разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования. Запрет на посещение мест с массовым пребыванием людей сохраняется, в том числе детских площадок.
Ранее Чернышенко сообщал, что российское правительство начнёт снимать ограничения с внутреннего туризма. В частности, учреждения, у которых есть лицензия на проведение санитарно-курортного лечения, смогут принимать отдыхающих с начала лета 2020 года, писал NEWS.ru.
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