Чернышенко: пандемия пройдёт, а миллионные штрафы за фейки останутся

https://static.news.ru/photo/1634dee6-7b15-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый в начале апреля закон о штрафах за распространение ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах сохранит актуальность и после завершения эпидемии коронавируса. Об этом заявил замглавы правительства Дмитрий Чернышенко в своём обращении к участникам Петербургского международного юридического форума, который походит в дистанционном режиме.

Политик подчеркнул, что необходимо добиться жёсткого исполнения законодательства. Тем не менее следует «соблюдать баланс между мерами профилактики и убеждения», так как новые нормы о противодействии фейкам останутся в силе и станут «одним из наследий борьбы с коронавирусом».

Нам удалось создать пространство достоверной информации. Это очень важно, поскольку ограничивает возможность для распространения фейков, — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он отметил, что сейчас возрастает роль проверенных СМИ, к которым всё чаще обращаются россияне.

31 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы об ужесточении ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или Интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях, были увеличены до 10 млн рублей против прежних 1,5 млн. Помимо этого, за распространение фейков, которые привели к смерти человека или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Президент Владимир Путин подписал закон 1 апреля, писал NEWS.ru.