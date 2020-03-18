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Жительница Калининграда Алина Вишняускайте попыталась попасть на приём к врачу в поликлинику, но выяснилось, что уже несколько лет числится мёртвой.

Всё началось с того, что при попытке Вишняускайте записаться на приём в поликлинику онлайн система выдала сообщение «Услуга посмертно не оказывается». В регистратуре молодой женщине сообщили, что с 2017 года...