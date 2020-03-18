Власти Черногории разрешили вылет из Тивата только одного чартерного авиарейса с российскими гражданами.
В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса «Аэрофлота» для вывоза россиян. Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ, — заявили в Росавиации журналистам ТАСС.
Работа по вывозу россиян проводится совместно с МИД России и Минтрансом.
NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Черногорию за россиянами готовы вылететь три самолёта.
В настоящий момент в этой стране находятся 1800 российских туристов. Сначала власти Черногории отказывались выдавать соглашения на эвакуацию российской стороне, пока Москва не вывезет черногорцев из России этими же самолётами. Когда Россия согласилась пойти на эти условия, выяснилось, что посольство Черногории только начало заниматься сбором данных о своих гражданах.