Черная полоса Собчак. Уедет ли из РФ после приговора суда и «отмены» на ТВ?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Хамовнический суд Москвы признал виновным и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа» Кирилла Суханова, связанного с Ксенией Собчак. Что об этом известно, как отреагировала телеведущая?

В чем обвиняли Суханова, Романовского и Бигаева

26 октября 2022 года Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора блогера Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя избрать в отношении Суханова Кирилла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

Позднее также были задержаны экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у главы Ростеха за удаление публикации, содержащей сведения компрометирующего и дискредитирующего характера.

Сегодня, 12 февраля, Хамовнический суд Москвы назначил 7,5 года колонии строгого режима Кириллу Суханову. Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили 7 лет.

Ксения Собчак в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала «несправедливым» приговор суда, поскольку она якобы выполнила «все договоренности».

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 года????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?» — написала она.

Также телеведущая подтвердила, что отсутствовала в зале суда, поскольку об этом ее попросил сам Кирилл Суханов.

Авторы Telegram-канал «Образ будущего» подчеркнули, что «невозможно рассматривать реакцию Ксении Собчак на приговор ее сотрудникам без воспоминаний о ее бегстве через белорусскую границу» в октябре 2022 года.

«Она также намекает на некие договоренности. Получается, эти договоренности касались ее лично, но не сотрудников? Как же можно было так договариваться?» — говорится в публикации канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ксения Собчак

Как Собчак отреагировала на «отмену» на ТВ, покинет ли РФ

В авторском Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак обратила внимание, что телеканал ТНТ не упоминает ее имени в некоторых передачах, например, в выпуске Comedy Club, который был посвящен юбилею канала и вышел еще в сентябре 2023 года.

«В сентябрьском выпуске на ТНТ вспоминали „Дом-2“ и его ведущих — а меня там нет и не было никогда. Столько шуток я вытерпела, столько привязок к прошлому, но теперь все. Спасибо ТНТ за такую чудесную (и немелочную, узнаю почерк, как говорится) цензуру», — написала журналист.

Россияне в социальных сетях отмечают, что после приговора Суханову и «отмены» на телевидении Собчак может в ближайшее время уехать из России, как это могло произойти в октябре 2022 года, когда она, по некоторой информации СМИ, пыталась тайно уехать в Европу.

«Приговорили журналистов к 7 годам строго режима, но Ксения Собчак осталась на свободе и говорит о „несправедливости“. Может, вскоре сама решит уехать, как было пару лет назад?»;

«Отменяют ее якобы на ТНТ, потом НТВ про нее две серии недавно выпустил. За Ксюшу кто-то решил серьезно взяться?»;

«Последнее время вокруг Ксении Собчак появляется один негатив. Ну она, кстати, еще легко отделалась после „голой“ вечеринки. Наступила ее очередь?» — пишут пользователи Сети.

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