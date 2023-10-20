Черезов назвал Резцову легендой биатлона и чемпионкой во всех смыслах

Фото: Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС

Анфиса Резцова

Умершая олимпийская чемпионка Анфиса Резцова является ярким, запоминающимся и крайне талантливым человеком, рассказал NEWS.ru трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер ОИ-2006 и бронзовый призер ОИ-2010 по биатлону Иван Черезов. Спортсменка не боялась высказывать свое мнение без оглядки на других, отметил он. По словам Черезова, Резцова была чемпионкой во всех смыслах этого слова, поэтому ее смерть является огромной трагедией.

Человек яркий, запоминающийся, талантливый. Без сомнения, легенда лыжного спорта, биатлона. Сильная по характеру, волевая. Чемпионка во всех смыслах этого слова, не боялась высказывать свое мнение, нравилось оно кому-то или нет. Не боялась без оглядки сказать, что считает правильным. Большая трагедия для всего спорта, — отметил спортсмен.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла 19 октября в реанимации. По словам супруга спортсменки Леонида, чемпионка не приходила в сознание после того, как ее госпитализировали 15 октября.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти Резцовой является остановка сердца. По его информации, в последние годы спортсменка злоупотребляла алкоголем, а несколькими месяцами ранее перенесла сердечный приступ.