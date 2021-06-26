Через неделю после потопа Ялту вновь накрыл ливень

Ливневые дожди прошли в Ялте спустя неделю после наводнения. Об этом в Facebook рассказала глава города Янина Павленко.

Она отметила, что власти держат ситуацию в городе под контролем. Сейчас спасатели и военные в штатном режиме занимаются ликвидацией последствий потопа.

Мы сейчас собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где у нас еще возможно подтопление, связанное с усилившимися сейчас дождями и ливнями, и принимаем решения, чтобы не допустить подтопления домов, — отметила она.

По данным специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 26 июня в Крыму пройдут проливные дожди с грозами, местами ожидается град. Однако количество осадков будет значительно меньше, чем 17–18 июня, и уложится в рамки суточной нормы.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация.