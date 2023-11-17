Через какие пункты еще можно проехать в Финляндию NEWS.ru показывает, через какие пункты россиянам можно попасть в Финляндию

Фото: IMAGO/Sasu Mäkinen/ТАСС

Власти Финляндии с 18 ноября закрывают четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. В Хельсинки пояснили, что такое решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к восточной границе с просьбами о предоставлении убежища.

Власти соседнего государства готовы отменить или поменять свое решение, «если в нем больше не будет необходимости для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности».

О том, какие погранпереходы закрылись, а какие продолжают работать, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru