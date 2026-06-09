Чередую хрустящее печенье, клубнику и сметану — порционный летний десерт в стаканчиках: чаепитие объявляю открытым

Беру первую клубнику, песочное печенье и сметану — и за 10 минут собираю слоеный десерт в стаканчиках. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные сиропом ягоды, хрустящие кусочки печенья и воздушный сметанный крем — вкуснее любых тортов и пирожных.

Чайное настроение обеспечено. Для приготовления вам понадобится: 300 г свежей клубники, 1–2 ст. ложки сахара, 150 г песочного печенья (можно савоярди), 250 г сметаны 20–25% или греческого йогурта, 1 ч. ложка ванильного сахара. Клубнику вымойте, удалите хвостики, нарежьте кусочками. Посыпьте сахаром и отправьте в микроволновку на 1–2 минуты — ягоды станут мягче и дадут ароматный сироп. Печенье поломайте на небольшие кусочки. Сметану смешайте с ванильным сахаром. В стаканы или креманки выложите слоями: немного печенья, теплую клубнику с соком, слой сметаны. Повторите 2–3 раза. Уберите в холодильник на 20–30 минут или подавайте сразу, пока ягоды чуть теплые. Просто, быстро и невероятно вкусно.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот клубничный десерт в стаканчиках. Даже те, кто не любит творожные запеканки, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять маскарпоне — крем станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!