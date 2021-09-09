Черданцев оценил появление футбольных уроков в школе

Введение в школах уроков футбола вряд ли приведёт к появлению новых звёзд в этом виде спорта, поскольку нет прямой зависимости у школьных занятий и возможностью детей стать профессиональными спортсменами. Об этом заявил «МИР 24» спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Прямой связи между занятиями в школе и гипотетической возможностью детям стать профессионалами не вижу, — сказал он.

Комментатор также считает, что российские школы столкнутся не только с проблемами инфраструктуры, но и с обучением самой дисциплине, поскольку в российских школах вообще очень слабый уровень преподавания физической культуры. Тем не менее он отметил, что само начинание хорошее.

При этом специалист высказал мнение, что такие уроки были бы полезней в детских домах. Для ребят, которые не имеют полноценной семьи, возможность куда-то поехать с командой, поиграть со сверстниками — это то, что нужно развивать, и что никто не делает, сказал Черданцев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в 150 российских школах появились уроки футбола. Занятия будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. В Министерстве спорта отметили, что в следующем году количество учебных заведений с этим предметом планируется увеличить до 2,5 тысячи. Как рассказали в ведомстве, большинство стран, которые показали хорошие результаты на международных соревнованиях по этому виду спорта, давно уже перешли на подобную систему подготовки спортивного резерва.