«Чемпионский характер»: Радионова рассказала, какой была Александровская

https://static.news.ru/photo/6312268e-c9a7-11ea-98b8-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александровская и Харли Уиндзор Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская с детства обладала очень сильным и позитивным характером, сообщила бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в одиночном катании Елена Радионова.

Спортсменка напомнила, что была хорошо знакома с погибшей, так как они долго катались в одной группе, а после перехода Александровской в парное катание иногда встречались на соревнованиях.

Мне Катя запомнилась очень сильным человеком, у неё с самого детства был целеустремлённый, по-настоящему чемпионский характер. Было сразу понятно, что в фигурном катании у неё должно всё сложиться, — рассказала Радионова.

При этом она отметила, что Александровская была «очень позитивной девчонкой».

Фигуристка добавила, что с погибшей произошла ужасная трагедия, в которую не хочется верить, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, бывший тренер трагически погибшей Екатерины Александровской Нина Мозер уверена, что девушка могла бы стать легендарной фигуристкой. Для этого у неё был прекрасный потенциал, весь необходимый набор качеств для достижения успеха.

Екатерина Александровская погибла в ночь на 18 июля. Инцидент произошёл на улице 1905 года в Москве. 20-летняя девушка выпала из окна шестого этажа. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Зимой 2017 года фигуристка в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира.