«Чемпионский характер»: Радионова рассказала, какой была Александровская

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская с детства обладала очень сильным и позитивным характером, сообщила бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в одиночном катании Елена Радионова.
Спортсменка напомнила, что была хорошо знакома с погибшей, так как они долго катались в одной группе, а после перехода Александровской в парное катание иногда встречались на соревнованиях.
Мне Катя запомнилась очень сильным человеком, у неё с самого детства был целеустремлённый, по-настоящему чемпионский характер. Было сразу понятно, что в фигурном катании у неё должно всё сложиться, — рассказала Радионова.
При этом она отметила, что Александровская была «очень позитивной девчонкой».
Фигуристка добавила, что с погибшей произошла ужасная трагедия, в которую не хочется верить,
Как писал NEWS.ru, бывший тренер трагически погибшей Екатерины Александровской Нина Мозер уверена, что девушка могла бы стать легендарной фигуристкой. Для этого у неё был прекрасный потенциал, весь необходимый набор качеств для достижения успеха.
Екатерина Александровская погибла в ночь на 18 июля. Инцидент произошёл на улице 1905 года в Москве. 20-летняя девушка выпала из окна шестого этажа. Весной 2016 года ей поступило предложение от австралийской федерации выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров. Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Зимой 2017 года фигуристка в паре с Уиндзором стала чемпионкой мира.
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