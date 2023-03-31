Чемпионка мира высказалась о жестких тренировках юной фигуристки Лебедевой Чемпионка мира Бутырская объяснила, что жесткие тренировки являются нормой для фигуристов

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская

Жесткие тренировки с раннего детства являются нормой в фигурном катании, заявила чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, комментируя ситуацию с тренировками восьмилетней спортсменки Мирославы Лебедевой, которые проводит ее отец Михаил Лебедев. В разговоре с «Москвой 24» Бутырская пояснила, что ребенок при этом должен испытывать желание заниматься определенным видом спорта.

Однако между фигуристом и тренером должен быть контакт, чтобы у ребенка было желание идти на занятия. Ситуация, когда родители тренируют своих детей, неправильная, — считает чемпионка.

Бутырская отмечает, что отношение отца Лебедовой к лишнему весу дочери не является чем-то удивительном для фигуристов. Она объяснила, что лишние килограммы оказывают дополнительную нагрузку на колени, позвоночник, спину и весь организм в целом, а также мешают качественному выполнению прыжков.

Психолог Наталья Наумова считает, что родителям в первую очередь нужно заинтересовать ребенка фигурным катанием. По словам специалиста, взрослые не должны навязывать детям свои амбиции, чтобы не травмировать психику.

29 марта распространились видеоролики, на которых восьмилетняя спортсменка Мирослава Лебедева плачет во время тренировки и выслушивает критику отца по поводу набранных килограммов. Позже Лебедев заявил, что, по его мнению, дочь плачет из-за неудач при выполнении прыжков. Многие пользователи в комментариях к видео осуждают действия отца и считают, что он лишает ребенка счастливого детства.

Психолог Роман Волков ранее посоветовал родителям позволять проявлять ребенку негативные эмоции из-за плохих оценок. Специалист уточнил, что запрет на эмоции может откладываться в детях в виде чувства вины, что может привести к печальным последствиям в будущем.