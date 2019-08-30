https://static.news.ru/photo/0d190226-cbf5-11e9-9791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рубка шашкой/vk.com

Спортсмены из многих городов России собрались 31 августа на чемпионате по рубке казачьей шашкой с коня, который проходит на ипподроме в городе Спутник Пензенской области.

По словам организаторов, место для проведения состязания было выбрано не случайно. В 17 веке на территории нынешнего села Засечное проживали русские и казаки, защищавшие границы от вражеских нашествий.

Участники соревнуются на четырёх дорожках. Им предстоит выполнить несколько упражнений — горизонтальный удар шашкой, рубка лозы по метке, рубка лозы под шапкой. Учитываются количество поражённых мишеней и время, за которое пройдена дистанция.

Ранее News.ru писал, что в Петрозаводске прошли соревнования SCL — Strongman Champion League «Богатыри мира», на которые съехались атлеты из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран. Спортсмены, сдвинувшие танк Т-80 весом в 46 тонн, могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса.