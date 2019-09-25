https://static.news.ru/photo/657bd48c-dfed-11e9-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемодан с наградами времён Третьего рейха и СССР выпал из автомобиля на улице Ломоносова в городе Балашов Саратовской области. Это заметил местный житель, который обратился в полицию.

Полицейские нашли хозяйку багажа с редкой коллекцией. Женщина пояснила, что вещи принадлежали её покойному мужу. Он собирал коллекцию, но у кого приобретал экземпляры для неё, она не знает, сообщает РЕН ТВ .

Ордена, медали и монеты, а также старинный пистолет переданы экспертам-криминалистам.

Ранее News.ru сообщал, что на аукционе продали бельё любовницы Гитлера. Нижнее бельё Евы Браун ушло с молотка на британском аукционе Humbert & Ellis за 6,1 тысячи фунтов стерлингов (487 тысяч рублей). Изначально за каждую вещь, а это двое шёлковых трусов и сорочка, планировалось выручить по 800 фунтов.