Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов.
Письмо было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, который в правительстве курирует обращение с отходами.
В письме Чемезов говорит, что федеральным оператором по обращению с отходами I–II класса (радиоактивные отходы, ртутные лампы, батарейки) является Росатом, а оператором по твёрдым коммунальным отходам (ТКО) — «Российский экологический оператор» (РЭО).
По его словам, отсутствие оператора по работе с отходами III–V классов угрожают своевременному исполнению мероприятий по нацпроекту «Экология».
Как ранее писал NEWS.ru, Щербинский районный суд Москвы потребовал от компании ООО «Силстар» ликвидировать свалку в посёлке Внуковское. Ущерб от неё оценили в 4 млрд 193 млн рублей. Площадь свалки превышает более 10 га.
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