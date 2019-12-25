https://static.news.ru/photo/fa71b32c-26e2-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил сделать госкорпорацию федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов.

Письмо было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, который в правительстве курирует обращение с отходами.

В письме Чемезов говорит, что федеральным оператором по обращению с отходами I–II класса (радиоактивные отходы, ртутные лампы, батарейки) является Росатом, а оператором по твёрдым коммунальным отходам (ТКО) — «Российский экологический оператор» (РЭО).

По его словам, отсутствие оператора по работе с отходами III–V классов угрожают своевременному исполнению мероприятий по нацпроекту «Экология».

Как ранее писал NEWS.ru, Щербинский районный суд Москвы потребовал от компании ООО «Силстар» ликвидировать свалку в посёлке Внуковское. Ущерб от неё оценили в 4 млрд 193 млн рублей. Площадь свалки превышает более 10 га.