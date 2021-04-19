Познер объяснил, чем российские женщины лучше мужчин

https://static.news.ru/photo/1bb27c8c-a109-11eb-b282-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские женщины имеют целый ряд преимуществ перед мужчинами. В этом смысле, если говорить о возможном устройстве общества, предпочтение можно отдать матриархату, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Он отметил, что «гораздо более высокого мнения» о дамах, нежели о представителях сильного пола. Ведущий считает россиянок необыкновенно красивыми и сильными, а саму страну назвал женской.

[Мужчины] — ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщина — и дома, и на работе, и дети, — описал своё видение Познер в интервью Алёне Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste.

Журналист предположил, что именно поэтому иностранцы охотно женятся на россиянках, а иностранки неохотно выходят замуж за россиян.

Кроме того, отметил он, красивые женщины встречаются в России чаще, чем красивые мужчины.

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