Познер объяснил, чем российские женщины лучше мужчин

Российские женщины имеют целый ряд преимуществ перед мужчинами. В этом смысле, если говорить о возможном устройстве общества, предпочтение можно отдать матриархату, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Он отметил, что «гораздо более высокого мнения» о дамах, нежели о представителях сильного пола. Ведущий считает россиянок необыкновенно красивыми и сильными, а саму страну назвал женской.
[Мужчины] — ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщина — и дома, и на работе, и дети, — описал своё видение Познер в интервью Алёне Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste.
Журналист предположил, что именно поэтому иностранцы охотно женятся на россиянках, а иностранки неохотно выходят замуж за россиян.
Кроме того, отметил он, красивые женщины встречаются в России чаще, чем красивые мужчины.
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