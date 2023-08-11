Чем заменить Word и Excel: эксперты назвали альтернативы Microsoft в России Эксперты рассказали, чем заменить привычные программы для Windows

Фото: imago-images.de/Global Look press

Американский разработчик программного обеспечения Microsoft перестанет продлевать лицензии на софт российским компаниям после 30 сентября. Об этом говорится в письме технической поддержки компании. Что изменится для отечественных компаний, пострадают ли рядовые пользователи и чем заменить западные программы — в материале NEWS.ru.

Microsoft больше не будет

Как сообщается, Microsoft больше не может принимать платежи в качестве оплаты за свои услуги в России. «...Корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — сказано в распространенном сообщении.

Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. Однако в дальнейшем пролонгировать их не удастся. РИА Новости в службе поддержки Microsoft подтвердили, что разослали сообщение по поводу корпоративных подписок Microsoft 365. Microsoft 365 включает сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.

На запрос РБК в компании ответили, что «Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США».

О приостановке продаж продуктов и услуг в России Microsoft официально объявила в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Позднее глава компании Брэд Смит сообщил, что она продолжит сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется».

Кроме того, компания ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для рядовых россиян (однако вернула эту возможность спустя три месяца), остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские серверы, которые ускоряли загрузку контента.

Однако в минувшем апреле корпорация Microsoft направила российским подразделениям международных компаний и не подпавшим под санкции фирмам предложения о продлении лицензий на программное обеспечение. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, письма от корпорации получили уже около тысячи клиентов в России. Так, получение писем о продолжении сотрудничества с некоторыми компаниями подтверждал Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). По его версии, подобным способом Microsoft пытается выстроить диалог с российским бизнесом.

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Отразится ли на российском бизнесе уход Microsoft

Уже больше года все в России осознают потребность в переходе к альтернативным вариантам программ, которые не будут зависеть от западных монополистов, пояснил в разговоре с NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер.

«Безусловно, это чувствительно, хотя бы в контексте того, что еще долгое время будет сохраняться проблема с обновлением программного обеспечения, которое есть в компаниях. Например, больше не будет возможности обратиться в техническую службу Microsoft», — отметил эксперт.

Специалист в сфере информационной безопасности Арсений Измайлов в разговоре с NEWS.ru указал, что решение американской корпорации в любом случае окажется болезненным для российских компаний.

«Основная проблема — это сформированная за годы использования привычка. Понятно, что большую часть продуктов можно так или иначе заменить. Но тут автоматически встает сразу ряд проблем», — указал Измайлов. Во-первых следует найти альтернативные продукты, во-вторых, убедиться в их надежности и работоспособности, в-третьих, обучить сотрудников работе с новыми программным обеспечением, подчеркнул специалист.

«Фактически речь идет о сломе уклада, который формировался годами, если не десятилетиями. Потребуется немало времени для перестройки», — утверждает собеседник NEWS.ru.

Он также предположил, что подобные перемены неизбежно обернутся потерями различного уровня.

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Можно ли будет и дальше пользоваться продуктами Microsoft

Все будет зависеть направления компании. Альтернативы существуют — как российские, так из других стран, объяснил IT-эксперт Артем Геллер. Однако он признал, что по ряду направлений альтернативных вариантов в России нет:

«Люди будут работать на старых продуктах, что отразится на безопасности. Эти вопросы будут решаться дополнительными методами. Для этого в компаниях будут появляться специальные отделы».

Геллер отметил, что Microsoft славится корпоративными продуктами, серверными программами и графическими пакетами.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что компании, желающие продолжить работу на продуктах Microsoft, смогут это сделать. По его словам, на рынке уже появилась опция пиратских ключей к продуктам американской корпорации: их можно приобрести через сайты объявлений и продолжать пользоваться программами. Официально, говорит аналитик, корпорация не признает причастности к распространению таких ключей, списывая это на пиратов. Подобная практика сложилась в странах африканского континента.

Эксперт Арсений Измайлов пояснил, что и до нынешнего обострения львиная доля россиян пользовалась пиратскими версиями программных продуктов Microsoft. По его мнению, политика компании по отношению к обычным пользователям была не совсем лояльная: стоимость ПО в большинстве случаев оказывалась чересчур высокой.

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Чем заменить продукты Microsoft

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил NEWS.ru, что на сегодня альтернатив Microsoft «вагон и маленькая тележка».

«Переход на российский софт в последний год идет очень активно. Все, кто не успел, конечно, сегодня оказываются в проигрышном положении, но и они в конечном итоге тоже перейдут на отечественные продукты», — пояснил Муртазин.

По его словам, особой популярностью в России пользуется «Мой офис» — как замена привычного пакета Microsoft. Различные сборки Linux все чаще используются в качестве альтернативы операционным системам. По мнению Муртазина, пакет Office от американской корпорации «избыточен для россиян».

«Например, 90% функций, имеющихся в Word, не нужны пользователям. Большинству требуется редактор лишь для того, чтобы набрать пару страничек текста. Основной же функционал там ориентирован на издателей книжной продукции», — рассказал эксперт.

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, заменить привычный россиянам пакет Office можно при помощи набора сервисов от Google. Это веб-решение может вполне стать альтернативой Word и Excel. Созданные документы можно скачивать в различных форматах, включая DOCX, XLSX и PDF, что позволит коллегам с установленным «стандартным Офисом» открывать их на персональных устройствах. Работает эта схема и в обратную сторону — присланные файлы в традиционном формате легко открываются с помощью сервисов Google.

Есть и другой сервис, схожий с Google. Его разработал «Яндекс», продукт позволяет создавать документы, таблицы и презентации. Подходит и для командной работы: с помощью сервиса «Яндекс» одновременно редактировать документ могут до 40 пользователей.

Еще один вариант — редактор текстовых документов и электронных таблиц, созданный отечественными разработчиками. Отличие от представленных выше аналогов — возможность установить программу на ваше устройство и работать с ней без подключения к интернету. «Мой офис» поддерживает установку на операционные системы macOS, Windows, Linux. Сохранять файлы можно в самых распространенных форматах: DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODT. Также экспорт документов доступен в формате PDF.

LibreOffice — еще один вариант бесплатной офисной программы с поддержкой более чем 30 языков. Работает на самых популярных операционных системах, включая Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Пользоваться программой можно совершенно бесплатно как дома, так и в рабочем пространстве: для коммерческих или образовательных целей.

Можно обратиться за помощью к старому текстовому редактору OpenOffice. Программа ориентирована на работу с документами формата DOC и ODF.

Не составит особого труда заменить и Excel. Тут на помощь приходит облачный сервис Google Sheets, который способен выполнять большинство операций, которые нужны рядовому пользователю Excel.

Другой продукт, который советуют эксперты, — Zoho Sheet. Он поддерживает коллективное редактирование, визуализацию данных и автоматизацию некоторых функций, которые позволяют делать работу быстрее.

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