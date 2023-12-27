Чем отличаются Дед Мороз и Санта-Клаус: сравниваем наряд и поведение

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Дед Мороз и Санта Клаус — самые известные новогодние волшебники. Несмотря на схожий «функционал», они сильно отличаются друг от друга. Особенно это проявляется во внешнем виде. Санта Клаус, например, носит колпак с помпоном и короткий красный полушубок, а Дед Мороз — боярскую шапку, отороченную мехом, и длинную шубу, которая может быть красного, белого или синего цвета.

Помимо этого, Санта Клаус носит кожаный ремень с пряжкой, белые перчатки и красные штаны, а Дед Мороз — широкий белый пояс, теплые рукавицы и белые льняные штаны. Отличается у российского и американского волшебников и обувь. Санта Клаус носит черные кожаные сапоги, а Дед Мороз — белые валенки. Кроме того, у Деда Мороза обязательно есть посох.

Американский новогодний волшебник передвигается на оленьей упряжке, а российский ездит в санях, запряженных тройкой лошадей. Дед Мороз кладет подарки детям под елку, а помогает в праздничных делах ему внучка Снегурочка. Санта Клаус же обычно прячет подарки для детей в носки, а в помощниках у него — эльфы и олени.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru