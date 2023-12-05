Чем лечить раненых бойцов СВО: будет ли в России МРТ без импортных деталей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В «Экспоцентре» стартовала Российская неделя здравоохранения, в рамках которой проходят сразу несколько выставок: «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», MedTravelExpo. Свои разработки показали более 1000 компаний из 14 стран, в частности, Белоруссии, Индии, Китая, Пакистана, Японии и других. А российские изобретения привезли ученые и промышленники из 50 регионов. Корреспондент NEWS.ru побывала на выставках и выяснила, существуют ли полностью российские — от идеи до сборки — медицинское оборудование и расходные материалы.

Новое для реабилитации ветеранов СВО

Чуть ли не единственный сегмент выставки, где представлено полностью отечественное оборудование, посвящен реабилитации в том числе раненых в зоне СВО. Например, потолочные системы для подъема и перемещения тяжелобольных и маломобильных пациентов На высоте около 2,5 метра по периметру стенда протянуты «рельсы», по которым передвигается небольшой прямоугольный моторчик с пристегнутой к нему сеткой. В ней для наглядности сидит большой плюшевый медведь.

«С помощью такой конструкции можно легко поднять больного как в сидячем, так и в лежачем положении, вывезти в коридор и дальше в ванную, помыть его прямо в сетке и вернуть обратно в кровать», — рассказывает представитель производителя Роман Котяев.

К конструкции можно пристегнуть и специальный модуль тренировок или, как его еще называют, компенсатор веса. По сути, это система из ремней, фиксирующаяся на груди и бедрах человека. Такая «сбруя», с помощью специального механизма под потолком, во-первых, поднимает человека, а во-вторых, не дает ему завалиться в сторону.

«В таком модуле человека даже можно ставить на тренажеры для реабилитации. Это будет безопасно», — добавляет Роман Котяев, подтягивая ремни системы.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

По его словам, около 150 комплектов такой системы установлено в Первой Градской больнице в Москве, они имеются и в Боткинской больнице и ГКБ имени С.С. Юдина. Также систему устанавливают и дома у маломобильных пациентов. Только в Москве ею оборудованы около 2000 квартир.

«А недавно установили систему для парней, вернувшихся с СВО. Уже три квартиры оборудовали. Это за счет городского бюджета делается. Я сейчас пытаюсь выйти на фонд „Защитники Отечества“ Анны Цивилевой. Но пока только отписки. Очень хочется уже начать работать именно с ветеранами СВО. Это оборудование им необходимо», — добавил Роман Котяев.

Важно отметить, что такая система транспортировки маломобильных и лежачих пациентов полностью отечественная: от материалов и деталей до сборки. По словам производителя, они начинали в 2013 году с применением зарубежных комплектующих, но постепенно за 10 лет им удалось полностью отказаться от иностранных деталей. На вопрос, что именно руководство компании предпринимало для достижения таких результатов, Роман Котяев лишь улыбается и скромно отводит глаза.

«Это трудно, сложно, дорого. Но у нашего руководителя получилось. Он очень идейный человек, давно этим занимается и прямо горит. Это его секреты», — уклончиво ответил Котяев.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Можно ли найти полностью российское медоборудование

На стендах, плотно прижатых друг к другу и выстроенных в несколько рядов на площади около 17 тысяч квадратных метров, выставлены центрифуги, аппараты МРТ, наборы для дренажа и искусственного оплодотворения, хирургические инструменты и много других необходимых медицинских товаров. Здесь проходит выставка «Здравоохранение».

«Мы производим микроскопы и эндоскопы, — презентует оборудование менеджер одной из компаний Михаил Зуев. — У микроскопов оптика наша: мы производим объективы, окуляры по своим разработкам, но штатив делаем уже не самостоятельно, это просто экономически неинтересно».

С эндоскопами, по его словам, дело обстоит лучше. В них бóльшая часть деталей, хотя и не все, действительно отечественной разработки. Хотя это, скорее, заслуга введенных санкций, когда производителям пришлось заменять западные детали российскими или китайскими аналогами.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Будет ли российский аппарат МРТ

Похожая ситуация и с аппаратами МРТ. Хотя с 2008 года российский физик Евгений Демихов ведет успешную работу по созданию магнитно-резонансного томографа (ему удалось создать сначала компактный, а позже полноразмерный аппарат), до сих пор собственно отечественных аппаратов МРТ в России так и не появилось. Зато ученые и программисты из РФ сумели создать систему охлаждения для подобного оборудования иностранного производства. Такая, например, представлена на одном из стендов выставки. На белой вертикальной металлической конструкции нарисованными блоками обозначены составные части аппарата МРТ, а между ними установлены прозрачные трубки, по которым курсирует жидкость. Примерно по такой модели работает российское изобретение.

«У нас свой софт, но „железки“ и датчики — не наши. В основном китайские. Зато эту систему охлаждения сейчас можно поставить на любой МРТ-аппарат — и зарубежный, и азиатский. Но мы, конечно, планируем создать собственные детали и датчики в будущем», — объясняет гендиректор компании Tomograph.pro Темирлан Урунов.

Разработка российского аппарата МРТ, кстати, действительно ведется: Росатом совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева (ФИАН), в котором сейчас работает Евгений Демихов, обещают создать и показать прототип к концу 2025 года.

Пока российские ученые трудятся над созданием отечественного медоборудования, на этом рынке появляется все больше китайской профильной аппаратуры. Например, на выставке презентовали центрифуги для медлабораторий, которые только-только привезли из Поднебесной и пытаются зарегистрировать в РФ. Выбор оборудования широкий: на стенде компании-поставщика «Элтемикс» показаны как небольшие центрифуги с барабаном около 25 сантиметров в диаметре, так и огромные напольные машины. Каждая отличается мощностью, скоростью, набором функционала на дисплее — есть из чего выбрать.

«Я думаю, после того как они будут опробованы в лабораториях и научно-исследовательских центрах, появится интерес, можно будет выйти на российское производство. У нас есть такая же высококачественная сталь и комплектующие. Но пока российской центрифуги нет. Очень много медоборудования привозили откуда-то. Сейчас рынок переориентируется. Просто нужно, чтобы российские предприятия взяли весь цикл производства на себя», — рассуждает представитель компании-поставщика Татьяна Иванова.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Китайские перчатки, пакистанские пинцеты

На стендах представили различные медицинские инструменты и расходные материалы. Под стеклом витрин разложены пакистанские пинцеты, зажимы, расширители, иглодержатели, китайские перчатки, гели для УЗИ, антисептики. Здесь же наравне с азиатскими товарами на стенде Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) выставлены наборы для дренажа и для экстракорпорального оплодотворения. Первые состоят из контейнеров для игл, шприцев, пластырей, вторые — небольшие, сантиметра два в длину продолговатые бочонки-катетеры, соединенные тоненькими прозрачными трубками.

«Здесь упаковка российского производства, наклейка с обозначением „эпидуральный катетер“. Мы смогли локализовать их выпуск в Москве, но из импортного сырья. Еще российского производства набор для экстракорпорального оплодотворения: мы его сами собираем, но, опять же, из импортного сырья. Вот такую полимерную трубку высокого качества и не токсичную, не позволяющую яйцеклетке умереть, мы не можем произвести в России», — рассказывает член МТПП Дмитрий Дорохов.

Почему в России невыгодно производить расходные материалы

По словам Дорохова, изготовление комплектующих полимеров налажено в России плохо. Это и стало причиной того, что в РФ до сих пор не появилось полностью отечественных «расходников». Самая большая проблема — с полиуретанами и силиконами, уточнил Дмитрий Дорохов. Он подчеркнул, что в вопросе выпуска этих материалов Россия на сто процентов зависит от Китая.

«Во-первых, это токсичное производство, токсичная перевозка, то есть ценник будет возрастать раза в три-четыре. Мы получаем сырье, которое при пересечении границы подорожает примерно на 40% — 20% НДС и 20% пошлина. Получается, ты еще ничего не сделал, а уже 40% должен. Плюс ко всему надо поставить оборудование. А чтобы получить такую тоненькую трубочку, мы должны применить метод прецизионной экструзии (процесс выдавливания вязкого материала. — NEWS.ru), а это сама по себе достаточно дорогая технология», — объясняет Дмитрий Дорохов.

Все это приводит к тому, что производить медицинские расходные материалы в России невыгодно экономически. Чтобы изменить ситуацию, по мнению Дорохова, нужно развивать в первую очередь малотоннажную химию и изменить систему налогообложения. По второму вопросу он, кстати, неоднократно обращался к властям и лично, и через МТПП.

«Мы объясняли, что НДС, который зашит внутри производственного процесса, это зло. Повышение даже на 2% (в 2019 году.— NEWS.ru) привело к повышению издержек на 15%. Потому что здесь 2%, здесь 2%, а в сумме издержки вырастают. Насколько должны подорожать товары? Если мы их оставим в той же ценовой нише, значит, все издержки ложатся на нас. В данном случае это будут уже убытки», — подчеркнул Дмитрий Дорохов.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Новинки для здорового образа жизни

Самый большой ажиотаж в центре павильона «Форум», где проходит выставка «Здоровый образ жизни». Здесь находится стенд японских производителей. Среди выставленных в несколько рядов массажных кресел ни одного свободного. Рядом установлены массажеры для ног — тоже все заняты. Причем многие посетители решили не терять времени даром и протестировать сразу несколько устройств: у одних сидящих в креслах на плечах массажная подушка, у других — шлемы, прорабатывающие не только шейно-воротниковую зону, но и область вокруг глаз.

Неподалеку другой стенд, здесь выставлено оборудование одной из санкт-петербургских компаний. У крутящихся барабанов, будто обтянутых популярными в 1990-е годы массажными накидками на сиденья автомобилей, сидят люди, прислонившись к ним спиной.

«Это роликовый тренажер для массажа всего тела. Вам ничего делать не надо, только прислоняться к массажеру, он вам промассирует любую часть туловища», — объясняет совладелец компании-производителя Ирина Лещенко.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Еще одна новинка от того же производителя — баланс-платформа. Это два деревянных круга с поручнями, установленных один над другим. Нижняя платформа статичная, а верхняя движется по кругу. Посетители один за другим пробуют обуздать тренажер, но выходит далеко не у всех.

«Это упражнение формирует мышечный корсет и тренирует нейронные связи. Это способ реабилитации для больных после лежачих состояний, для пожилых людей, у которых есть проблемы с вестибулярным аппаратом и они часто падают, либо восстановление после инсульта. Пациенты начинают, сидя на стуле», — рассказывает Ирина Лещенко.

Рядом специальная кровать: часть для ног разделена на две половины, которые поочередно медленно опускаются и поднимаются. Этот механизм позволяет разрабатывать мышцы ног после долгой неподвижности. Все это оборудование сейчас применяется для реабилитации пациентов в российских санаториях, в частности в Кисловодске и Подмосковье.

«Раньше мы их использовали в основном в эстетических целях, продавали оборудование на экспорт. Но когда ввели санкции, мы переориентировались на внутренний рынок, наше оборудование стало востребовано и в медицине», — рассказывает Ирина Лещенко.

Важно отметить, что все тренажеры питерской компании — российской разработки и производства. Но некоторые детали все же зарубежные. После 2022 года создатели оборудования заменили все запчасти, которые было можно, на китайские или российские, но от некоторых «излишеств» производитель отказаться не смог, например от немецкой экокожи для обивки. Сейчас ее поставляют по параллельному импорту.

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