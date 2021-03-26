Чем колются президенты: сравнение вакцин по числу привитых правителей

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире клинические исследования проходят 73 вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, 182 препарата исследуются на животных, 21 средство дошло до финальной, третьей фазы испытаний, производители ещё четырёх прекратили изыски из-за неудовлетворительных результатов. NEWS.ru изучил, какими вакцинами привились руководители разных государств, и составил неофициальный рейтинг наиболее популярных препаратов.

Временную или экстренную регистрацию получили отечественные вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи, центра имени М. П. Чумакова, центра «Вектор», а также иностранных фирм Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Bharat Biotech, CanSino Biologics, Johnson & Johnson, Sinopharm Group и Sinovac Biotech.

Однако по большому счёту только «Спутник V», Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sinovac и Sinopharm разошлись по миру при поддержке стран-производителей. Об этом феномене даже заговорили как о вакцинной дипломатии, не всегда, правда, в положительном ключе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон даже обвинил Россию и Китай в «новом типе войны», которую они якобы развязали, чтобы оказывать влияние на другие государства с помощью вакцин.

Однако на самом деле все страны-производители или блоки, как в случае с ЕС, пиарили свои препараты и как могли принижали достоинства других. Таким образом для оценки качества вакцин и успеха подобной дипломатии нельзя полагаться на прессу. Нужны более объективные данные, в частности сравнение по числу лидеров стран, которые привились одним из закупленных препаратов.

«Спутник V»

Российский президент Владимир Путин долгое время не прививался, даже после того, как гордо заявил о том, что «Спутник V» — это первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. В феврале он сообщил, что, скорее всего, сделает прививку от коронавируса в конце лета — начале осени. Тогда он объяснил отказ от вакцинации тем, что у него есть прививочный план, а делать уколы от разных болезней одновременно нельзя. Но в итоге президент сделал прививку 23 марта, не уточнив, какому препарату отдал предпочтение. Возможно, Владимир Путин умолчал об этом, чтобы не рекламировать одно из трёх отечественных средств.

Его белорусский коллега Александр Лукашенко отказался от поставленной в его страну российской вакцины. Вначале он заявил, что в принципе не очень доверяет прививкам, а потом сказал, что уже переболел коронавирусом.

А вот президент Венесуэллы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес выбрали российский «Спутник V», так же как и лидер Боливии Луис Арсе, президент Аргентины Альберто Фернандес, вице-президент этой страны Кристина Киршнер, а также лидер Гвинеи Альфа Конде.

Альберто Фернандес Alberto Fernández/twitter.com

Sinopharm

Президент Сербии и премьер-министр Венгрии, чьи страны закупили у России «Спутник V», первыми среди европейцев решили получить иммунитет от коронавируса с помощью другого препарата. И Александр Вучич, и Виктор Орбан привились китайской вакциной Sinopharm. Точнее, глава Сербии сначала заявил, что сделает прививку «Спутником V», когда приехал за партией в Москву, а потом — что Sinopharm, когда привёз дозы из Поднебесной.

К Орбану и Вучичу присоединились премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, лидер Сейшельских Островов Вавел Рамкалаван, король Иордании Абдалла II и премьер-министр Пакистана Имран Хан.

AstraZeneca

Вакциной англо-шведской компании AstraZeneca привился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства Индии Нарендра Моди, несмотря на заказ крупной партии, заявил, что сделает прививку неким местным индийским препаратом, который «гораздо безопаснее». Укол AstraZeneca также получили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан.

Pfizer/BioNTech

Вакциной от Pfizer/BioNTech привились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также вакцинировался Pfizer. Кроме того, укол этим средством получили президент и премьер Греции: Катерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис.

Moderna

Американским препаратом публично привились президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

Sinovac

Прививку китайской вакциной Sinovac сделали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Индонезии Джоко Видодо.

Johnson & Johnson

Отдельного упоминания заслуживает президент ЮАР Сирил Рамафоса, который, кажется, единственный среди лидеров стран, публично привился вакциной американской компании Johnson & Johnson.

В этом неофициальном рейтинге первое место занимает китайская Sinopharm, с небольшим отставанием за ней идёт российский «Спутник V». На последней строчке расположились американские Moderna и Johnson & Johnson. Таким образом, в словах Макрона про вакцинную дипломатию Поднебесной и России, видимо, есть доля истины.