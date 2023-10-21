Чем известен признанный иноагентом Георгий Кунадзе, кем он был в МИД РФ

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе. Что о нем известно?

Что сказали в Минюсте РФ

В ведомстве сообщили, что Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится на сайте Минюста.

При этом отмечалось, что Кунадзе систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В реестр также включили политолога Михаила Савву и главного редактора издания «Довод» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Илью Косыгина.

Что известно о Георгии Кунадзе

Георгий Кунадзе родился 21 декабря 1948 года в Москве. Окончил Институт восточных языков при МГУ в 1971 году и аспирантуру Института востоковедения АН СССР (ИВАН), является кандидатом исторических наук.

В период с 1983 по 1987 год был сотрудником посольства СССР в Японии. С 1987 по 1991 год являлся заведующим отделом ИМЭМО РАН. С 1991 по 1994 год занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ. Ведомство тогда возглавлял Андрей Козырев.

Кунадзе после работы в МИД РФ около трех лет занимал должность российского посла в Южной Корее. В 1997–1999 годах был заместителем директора Института США и Канады РАН, с 1999 года является главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Кунадзе написал более 50 научных работ, его основные направления деятельности — международные отношения на Дальнем Востоке, внутренняя политика Японии и Кореи.

Георгий Кунадзе во время работы на посту заместителя министра иностранных дел активно продвигал идею возвращения Курильских островов Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах.

Что известно о Михаиле Савве и Илье Косыгине

Доктор политических наук Михаил Савва работал в России директором грантовых программ Южного ресурсного центра. В апреле 2014 года суд признал его виновным в хищении средств гранта в сумме 366 тысяч рублей. Средства были выделены на образовательную программу «Построение мира». Также его обвинили в незаконном получении зарплаты в Кубанском госуниверситете на 72 тысячи рублей.

Михаил Савва был приговорен к трем годам лишения свободы условно. В феврале 2015 года УФСИН обратилось в суд с просьбой заменить условный срок на реальный, сразу после этого политолог выехал за пределы России.

В 2016 году он получил на Украине статус политического беженца. В социальных сетях Савва писал, что США также предоставили ему аналогичный статус, однако он отказался переезжать и «начинать жизнь заново».

На Украине политолог возглавил некоммерческую организацию — экспертную группу «Савва». По словам ученого, он с коллегами занимается исследованиями и публикацией статей.

Минюст РФ постановил, что Савва распространял информацию других иноагентов, а также выступает против СВО на Украине и «является членом экспертного совета украинской организации».

Журналист Илья Косыгин, согласно заключению Минюста РФ, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Он не живет в России с начала 2022 года. После отъезда получил временный вид на жительство на Украине.

Незадолго до этого в квартире журналиста в России проводились обыски в рамках уголовного дела о деятельности Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией в РФ, запрещен и ликвидирован).

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